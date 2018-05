Wenn jede Stimme zählt . . .

Anzeige

Zwei anstrengende Wochen stehen den beiden Kandidaten der Stichwahl am 10. Juni noch bevor. Nach vielen anstrengenden Wochen, die hinter ihnen liegen. Sowohl Hansjörg Eger als auch Stefanie Seiler haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie das Amt mit ganzer Energie anstreben. CDU und SPD haben große und einfallsreiche Wahlkampfteams am Start, die auf allen Ebenen aktiv sind und vor allem in den sozialen Netzwerken so viel Präsenz zeigen wie nie zuvor in einem OB-Wahlkampf.

Stefanie Seiler, die sich zugetraut hatte, im ersten Wahlgang die 50-Prozent-Hürde zu nehmen, schnitt mit 42,0 Prozent deutlich besser ab als SPD-Kandidat Dr. Markus Wintterle vor acht Jahren, der damals auf 33,9 Prozent kam. In der Stichwahl war der Vorsprung Egers aber auf 1,4 Prozentpunkte geschrumpft.

Diese Erfahrung dürfte Ansporn für beide Lager sein, nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, um die Wähler zu überzeugen. Dass das am ehesten im persönlichen Gespräch funktioniert, habe viele (Ober-) Bürgermeisterwahlen in jüngster Zeit gezeigt.