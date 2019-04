Speyer.Dr. Barbara Uhl, Oberärztin der Klinik für Perioperative Medizin am Schmerzzentrum des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, hält am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Mutterhaus der Diakonissen (Hilgardstraße 26) einen Vortrag zum Thema „Wenn Schmerzen nerven – Therapie chronischer Nervenschmerzen“. Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. „Nervenschmerzen können durch verschiedene Erkrankungen, durch Bandscheibenvorfälle, Nervenverletzungen im Rahmen von Unfällen oder Operationen hervorgerufen werden“, erklärt Dr. Uhl die Beschwerden. In ihrem Vortrag zeigt die Fachärztin Ursachen und Symptome auf und stellt aktuelle Therapieansätze vor. Der Eintritt ist frei. zg

