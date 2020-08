Wenn unsere Cora wartet

Cora und ihr Telefon. © Theater in der Kurve

Speyer.Cora Hübsch, Anfang 30, ist mal wieder Single und wartet auf den Anruf ihrer neuen Flamme. Das Telefon ist im Solostück „Mondscheintarif“ von Ildikó von Kürthy aus dem „Theater in der Kurve“ in Neustadt an der Weinstraße der Hauptdarsteller, um den sich alles rankt, dreht und entwickelt.

Das Zimmertheater zeigt das Stück am Freitag, 21. August, in der Ausweichspielstätte in der Heiliggeistkirche. Je länger das Telefon schweigt, desto mehr hat Cora zu erzählen – ihre eigene Geschichte und die der eventuellen neuen Liebe. Taktiken und Strategien im Umgang mit dem Herrn, der scheinbar nicht ganz solo ist, werden ausgebreitet. Die beste Freundin Johanna ist eine zuverlässige Begleiterin in dieser Schlacht um das perfekte Aussehen, das richtige Outfit und das korrekte Vorgehen zwischen Rarmachen und zum Schreien komischen sowie äußerst peinlichen Situationen.

Die Rolle der Cora in diesem Solostück scheint Dominique Fürst auf den Leib geschrieben, sie wurde inszeniert von Johanna Regenauer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020