Wenn’s trompetet und spuckt

„Superspreadring Love“ heißt das Stück von Björn Klumpp und Monika Margret Steger im Zimmertheater. © ZImmertheater

Speyer.Wie sehr haben wir uns jahrelang gewünscht, eine ungewöhnlich hohe Zahl von Menschen anzustecken und auf Superspreading-Events unglaublich viele Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen. Jetzt endlich haben wir die Gelegenheit! Denn Björn spielt Trompete und Monika-Margret spuckt beim Sprechen – und das alles in Zeiten, in denen man sich besser nicht mehr umarmt und erst recht keine Küsschen verteilt. So heißt es in einer Pressemitteilung des Zimmertheaters in Speyer.

Was ist da naheliegender als ein Programm über die Liebe zu präsentieren? „Superspreading Love“ ist ein Abend voller Schwingungen, in Form von Musik, Wort und Liebe. Und keine Sorge, alle bleiben natürlich auch hier bei diesem Stück auf Abstand. Denn die Welt ist Klang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020