Wer braucht noch Masken?

Speyer. Die Stadtverwaltung ruft alle Bürger dazu auf, dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, Mund-Nase- oder Behelfsmasken zu tragen. „Dies ist besonders beim Einkauf im Lebensmittelmarkt, im Einzelhandel, auf dem Wochenmarkt und im ÖPNV angezeigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Selbst genähte Mund-Nase-Masken sind eine gute Ergänzung zu den nach wie vor unabdingbaren Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen, besonders, wenn etwa im Supermarkt eine große Anzahl an Personen zusammenkommt. Durch das Tragen schütze ich meine Umgebung vor einer möglichen unentdeckten Ansteckung mit dem Coronavirus und zeige damit, dass ich für meine Umgebung Sorge trage“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Zertifizierte Schutzmasken sollten nach wie vor den Menschen vorbehalten werden, die im medizinischen Bereich tätig sind und diese dringend benötigen.

Spende aus Guandong

Dem Aufruf der Stadtverwaltung zum Spenden von Mundschutz und zum Nähen von Mund-Nasen-Masken Anfang April folgten viele Speyerer, aber auch ehemalige Gäste einer Stadt aus der Provinz Guandong (Kanton). Sie spendeten bis heute 250 selbst genähte Masken, 1400 Schutzmasken kamen aus Asien und 50 Meter Stoff. „Die Resonanz und die Solidarität innerhalb der Bevölkerung ist groß und darüber freue ich mich sehr“, erklärt Seiler, die mit dem designierten Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann die 400 Masken aus der Provinz Guandong und 1000 Masken des vietnamesischen Restaurants Loixua aus Speyer freudig entgegennahm.

Die Schutzmasken sind ein Geschenk von hohen Beamten aus Guandong, die 2018 bei einer vierwöchigen Weiterbildung an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer waren.

Die Verteilung der 1650 Masken erfolgt über die Stadt an ausgewählte Institutionen sowie an die Feuerwehr, das Abstrichzentrum und die Corona-Ambulanz. Weiterhin hat die Stadt 1500 selbst genähte Mund-Nasen-Masken in Auftrag gegeben, um damit die Erstversorgung der Mitarbeiter sicherzustellen. Die ortsansässigen Schneidereien freuen sich auch über weitere Aufträge aus der Privatwirtschaft und von Speyerer Bürgern. zg

Eine Übersichtsliste mit allen Schneidereien, die selbst genähte Masken anbieten und verkaufen, gibt es auf www.speyer.de/verkaufsstellen_masken.

