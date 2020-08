Wer hilft bei der „Mahl-Zeit“?

Speyer.Ab September soll die Speyerer „Mahl-Zeit“ wieder an vier Tagen geöffnet werden (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag). So können Menschen, die von einem niedrigen Einkommen, kleiner Rente oder Hartz IV leben müssen, in angenehmer Atmosphäre ein dreigängiges Mittagessen genießen. Über Sommer, bis Ende August, gibt es nur an den Dienstagen und Freitagen ein warmes Essen für einen Euro.

Die Organisatoren stehen vor der Herausforderung, mehr junge Helfer zu gewinnen. Im Moment ist noch offen, ob wirklich an vier Tagen ein Essen angeboten werden kann. Es werden dringend weitere Helfer gesucht, besonders für den Donnerstag. Gewöhnlich findet der ehrenamtliche Dienst 14-tägig statt, manche helfen aber auch jede Woche mit. Die Einsatzzeiten sind von 11 bis 13.15 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich im Büro des Protestantischen Dekanats bei Elke Barth melden, Telefon 06232/2 89 00 77 oder bei Julia Hoffmann, Telefon 0176/11 66 40 83 oder über info@mahlzeit-speyer.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020