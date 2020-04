Wer kennt diese steinerne Madonna?

Speyer.Mehr als 50 Einsendungen sind bereits bei unserem ersten Durchgang des neuen Bilderrätsels „Kennen Sie Speyer?“ in der Redaktion eingegangen. Und natürlich sind fast alle richtig. Bei dem Wappen mit dem Dom handelt es sich um ein schönes Detail am Historischen Rathaus in der Maximilianstraße 12.

Der repräsentative Bau des Spätbarocks, der zwischen 1712 und 1726 nach Plänen des kurpfälzischen Baumeisters Breunig errichtet wurde. Es beherbergt den Ratssaal mit seinen sehenswerten Deckengemälden, in dem Festakte und Konzerte stattfinden sowie den Trausaal im historischen holzgetäfelten Stadtarchiv. Im Untergeschoss ist die Gaststätte „Ratskeller“ untergebracht.

Bis Montag haben Sie Zeit, unser nächstes Bilderrätsel zu lösen. Dabei handelt es sich um eine Madonna mit Kind, die in der Nische eines Gebäudes steht und den Blick direkt in Richtung Dom richtet. Vielleicht ist Sie Ihnen ja schon mal aufgefallen. Wir fragen danach, welche kulturelle Institution in dem Verwaltungsgebäude untergebracht ist, an dem die Madonna auf ihrem Sockel steht.

