Wer war noch mal der Auer?

Das tolle Osterwetter bot sich förmlich an zum Spaziergang oder zur Fahrradtour. Bei meiner Frau und mir fiel die Entscheidung am Ostermontag einstimmig aus: ein bisschen an den Rhein radeln, vielleicht einen Radler trinken oder ein erstes Eis essen. Vor lauter Sonnenfreude wurde beides in die Tat umgesetzt. Und wer mit offenen Augen durch Speyer geht oder langsam genug fährt, der entdeckt auch schnell mal was Neues, bisweilen gar Kurioses.

So etwa ein seltsames Hinweisschild der Stadt an der Friedrich-Ebert-Straße, kurz vor der Ampel bei der Iggelheimer Straße. Da werden Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Wormser Landstraße zurzeit ab der „Auerstraße“ nicht weiterfahren können. Dass die Speyerer Grüne-Wiese-Einkaufsmeile seit Jahrzehnten schon Auestraße heißt, weil sie zur Fluss-aue am Rhein hinführt, war dem Produzenten der „Schilda“-Firma offenbar nicht bekannt. Und dann müssen die Arbeiter, die das Umleitungsschild aufgestellt haben, wohl auch keine Einheimischen gewesen sein, sonst wäre ihnen eventuell das verkehrte „r“ aufgefallen.

Wer ohne Baustellenpassage über die Wormser Landstraße Richtung Auestraße fahren möchte, wird rund um den Friedhof in die Landwehrstraße umgeleitet. Von der Wormser Landstraße stadteinwärts können Autos in die „Auerstraße“ abbiegen. Aber so wird sie benzinmäßig sogar zur „Auastraße“.

