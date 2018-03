Werk als Hommage an Gesehenes und Erlebtes

Anzeige

Inspiration im Tanztheater

Was die Tanzbilder anbelangt, fand sie bereits in den achtziger Jahren beim Wuppertaler Tanztheater inspirierende Motive. Während in den Werken „Im Rausch“ und „Ekstase“ Solistinnen die Kompositionen bestimmen, beherrschen in den Ball- und Tanzszenen der Serien „Tango“ und „Café Tango“ in sich gekehrte Paare oder ganze Gruppen das Geschehen. Wobei sich ruhigere Darstellungen und dynamisch wirkende Kompositionen in etwa die Waage halten. Besonders ausdrucksvoll wirkt das 170 mal 100 Zentimeter messende Bild „Ekstase“, auf dem eine Tänzerin mit nach oben gestreckten Händen, wild wehendem Haar und nach hinten geworfenem Kopf Vitalität und Leidenschaft vehement auslebt.

Menschen spielen auch in den meisten Landschaftsbildern vom Mauel eine Rolle. Während die Werke „Bunte Wiese“ und „Rapsfeld“ ausschließend von den Farben der Natur bestimmt werden, machen Entspannung suchende Paare auf imaginären Grünflächen, beim Bootsausflug oder im Park deutlich, dass die Malerin in diesem Werkblock poetische Inszenierungen bevorzugt. Den Bogen vom Tanz zur Natur spannt Mauel ebenso mit dem Bild „Traum“, das eine Tänzerin in hellgrünem Kleid vor einer dunkelgrünen Waldkulisse zeigt. So variantenreich wie die von 30 mal 30 Zentimeter bis zu 140 mal 180 Zentimeter messenden Bilder ist deren Preisgestaltung, die bei 280 Euro beginnt und bei 5800 Euro endet.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.03.2018