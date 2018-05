Werke gemahnen an Vergänglichkeit

Anzeige

Den Raum erfahrbar zu machen, ist ihr mit der Präsentation beim Kunstverein hervorragend gelungen. Davon legen plastische Arbeiten mit teils mystischem Charakter wie das „Gitterboot“, die „Urform“ oder die „Große Lamellenform“ Zeugnis ab. Aus vielschichtigem Papier hergestellt, mit Leim und Kunstharz verfestigt und aufs Wesentliche reduziert, suggerieren sie mit weißen oder dunkel eingefärbten sowie teils zerknitterten Oberflächen Aufbruch und Ankunft, assoziieren aber auch Einsamkeit, Vergänglichkeit und Verletzlichkeit.

Kohlearbeiten mit Tiefenwirkung

Auf besondere Weise sprechen Aschoffs Kohlearbeiten die Sinne des Betrachters an. Die großformatigen Arbeiten auf weißem Grund mit changierenden Grau- und vertiefenden Schwarztönen erfordern geradezu analytische Fähigkeiten. Ölhaltige Kohle und Radiergummi sind die Materialien, mit denen Aschoff auf großen Flächen perspektivische Räume mit beachtlicher Tiefenwirkung geschaffen hat.

Titel wie „Umfließend“, „Geflochten“ oder „Umsäumend“ lassen erahnen, welche Detailarbeit in den aus Linien und Strichen bestehenden netzartigen Geflechten steckt. Dabei spielt die Künstlerin gerne mit dem anamorphen Phänomen, das bereits in der Renaissance ein beliebtes Stilmittel war und das Original je nach Betrachtungswinkel verwandelt beziehungsweise verzerrt darstellt.

Den dritten Werkblock bilden Malereien in Öl auf Leinwand mit weitgehend aufgelösten Formen, die Aschoff unter den Begriffen „Landschaft“ und „Landschaftend“ zusammengefasst hat. Teils in vielen Schichten direkt aus der Tube aufgetragen oder mit der Spachtel bearbeitet, beherrschen aufgerissene Strukturen die Kompositionen, in denen scheinbar ein zerstörerisches Chaos herrscht. In ihre Einzelteile zerlegte Materie wird, wie von einem Tsunami erfasst, hinweggespült, was in den 80 mal 130 Zentimeter großen Arbeiten „Landschaft I bis III in besonderer Weise zum Ausdruck kommt.

Ergänzt wird die Ausstellung durch an Urformen erinnernde Darstellungen, die Assoziationen an den Formenreichtum von Ammoniten wecken und die seit Jahrmillionen lebende fossile Gattung „Nautilus“ in einer Bilderserie und der Skulptur „Urform“ thematisiert.

