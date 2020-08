„Werktagshelden“ vom Dom

Speyer.Vor einem hohen Festtag liegen anstrengende Werktage. Das kann sehen, wer die Sendung „Werktagshelden“ am Donnerstag, 13. August, ab 18.15 Uhr im SWR Fernsehen verfolgt. Das Domteam wurde dafür 2019 über mehrere Tage von einem Filmteam bei der täglichen Arbeit begleitet. Das Besondere: Technik, Sakristei, Dommusik und Dekan sind in diesen Tagen alle mit der Vorbereitung für das Patronatsfest Mariä Himmelfahrt beschäftigt.

Für die Domsakristane beginnen alle Tage zeitig, denn die Frühmesse ist vorzubereiten. An Mariä Himmelfahrt folgen auf diese drei weitere Gottesdienste: das feierliche Pontifikalamt am Vormittag, die Pontifikalvesper am Nachmittag und die Andacht mit Lichterprozession am Abend – was 2019 noch möglich war – mit mehr als 1000 Teilnehmern.

So wird diese Sendung vielleicht auch zu einem etwas wehmütigen Rückblick auf den höchsten Festtag am Speyerer Dom, der in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen anders ablaufen wird.

Die Sendung „Werktagshelden“ zeigt, wie viele Menschen auf einen solchen Tag hinarbeiten. Einige werden besonders in den Blick genommen: Domsakristan Markus Belz zündet Kerzen an, legt Gewänder bereit und führt den feierlichen Einzug in die Kathedrale an. Domtechniker Günter Frey hat die Aufgabe, in 40 Metern Höhe die Kuppelfahnen zu hissen. Auch die Überprüfung der Glocken im Mittelturm gehört dazu. Bei Domdekan und Kustos Dr. Christoph Maria Kohl laufen viele Fäden zusammen: Er kümmert sich um die Gottesdienste, um die Musik, den baulichen Unterhalt und um Angebote für touristische Besucher. Und auch für ihn ist Mariä Himmelfahrt ein besonderer Tag, an dem er von früh bis spät beschäftigt ist. is

