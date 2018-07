Anzeige

Speyer.Sie sind nun nicht mehr der Fremde aus der Kaserne gegenüber, sondern Schaahin aus dem Iran und Felix aus Nigeria. Der Grund: Bewohner der kommunalen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Birkenweg haben gemeinsam mit den Mitarbeitern der sozialen Betreuung die Nachbarschaft aus dem Birkenweg zum Fest der Begegnung eingeladen. Ziel der Veranstaltung war, den Anwohnern die Einrichtung, deren Mitarbeiter und Bewohner vorzustellen. Die Premiere sei gelungen, freut sich Bürgermeisterin Monika Kabs und kündigt eine zweite Auflage bei der Interkulturellen Woche im September an.

Bei einer Führung konnten die Besucher einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten und den Alltag der Flüchtlinge gewinnen. Bürgermeisterin Kabs wie die sozialen Betreuer hatten viele Fragen zu beantworten. Emotional berührt waren die Gäste beim Lesen in den rund 30 Briefen, in denen Geflüchtete sich und ihr jetziges Leben in Deutschland vorstellen. „Die Geflüchteten haben wochenlang an den Briefen gearbeitet. Sie waren unglaublich gerührt, dass sich die Menschen die Zeit genommen haben, sie kennenzulernen,“ berichtet Melissa Müller, die mit Stella Meinel, Silke Beck und Christa Lehnert für die soziale Betreuung im Birkenweg zuständig ist.

Buffet kommt gut an

Die Gastfreundschaft reichte weit über geöffnete Türen hinaus. Bewohner wie ehrenamtliche Helfer sorgten für ein internationales Buffet mit Spezialitäten aus neun Ländern. Ob Kibbeh aus Syrien oder Zigni aus Eritrea, es blieben keine Wünsche offen. Als musikalische Botschafter ihrer Heimatländer engagierten sich Felix Enadeghe aus Nigeria und Schaahin Moghimi Rezazade aus dem Iran mit Gitarrenmusik. Neben Weltmusikklängen sorgten sie auch mit Songs wie „Hotel California“ von den Eagles für musikalische Völkerverständigung.