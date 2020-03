Wie ein Tanz der Formen und Farben

Speyer.Es dauert nicht mehr lange, bis der Frühling seine Blütenpracht in der Natur entfaltet. Bunt geht es in wenigen Tagen auch in den Räumen des Künstlerhauses zu, wo Regina Reim und Thomas Mann unter dem Titel „Farb(t)räume“ neue Arbeiten präsentieren. Die Ausstellung wird am Freitag, 13. März, 19 Uhr, in der Großen Sämergasse 1a eröffnet.

Nach Begrüßung der Gäste durch den Künstlerbundvorsitzenden Reinhard Ader führt die Kunsthistorikerin Dr. Susanne Kaeppele aus Mannheim in die Ausstellung ein. Die Ankündigung in der Pressemitteilung des Künstlerbundes klingt schon mal vielversprechend. „Wenn ihr der eigenen Fantasie freien Lauf lassen wollt, seid ihr in dieser Ausstellung genau richtig“, schreibt Schriftführerin Margarete Stern.

Mit Farbigkeit, ungegenständlicher Bildsprache und beschwingtem Rhythmus überzeugen Regina Reims neue Arbeiten aus den Serien „Cosmic Business“ und „Passacaglia“. Die außergewöhnliche Kreativität der mehrfach ausgezeichneten Künstlerin und Finalistin beim renommierten Phönix-Kunstpreis 2020 wird bei einem Blick auf den Variantenreichtum ihrer Kompositionen deutlich. Deren Fundament bilden Farbradierungen, aus denen Reim mit dem Skalpell einzelne Motive ausgeschnitten hat und in einer eigens von ihr entwickelten Technik zu neuen Bildschöpfungen zusammenfügte. So sind Kompositionen entstanden, die der individuellen Sichtweise des Betrachters völlig neue Räume eröffnen.

Faszinierende Leichtigkeit

Was Reim in behutsam ausgeloteter Verbindung von Collage und Malerei geschaffen hat, ist von einer faszinierenden tänzerischen Leichtigkeit geprägt. Ins Dreidimensionale transformiert, lädt der Tanz der Formen und Farben Besucher förmlich dazu ein, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Vor ihren Augen entfalten sich filigrane Traumgebilde mit vielfältigen Deutungsmöglichkeiten. An Schwebezustände erinnernd, scheinen imaginäre Fabelwesen, florale Formelemente sowie poetisch und musikalisch beeinflusste Strukturen dem Malgrund zu entwachsen. Ob hinter Glas platziert, auf rahmenlose Leinwand collagiert oder frei im Raum hängend, alles scheint luftig leicht in Bewegung zu sein und strahlt wie im Werk „Engel des Tintoretto“ dennoch eine sprühende Energie aus.

Thomas Mann war von 1996 bis 2016 Art Director einer Mannheimer Werbeagentur. Seit 2016 ist er als freier Grafikdesigner tätig. Aufgrund seines beruflichen Werdeganges wundert es nicht, dass die digitale Bildbearbeitung den Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit ausmacht. In seinen Werken, die bereits seit 1994 in Einzel- und Gruppenausstellung zu sehen sind, kommt ferner zum Ausdruck, dass er sich von der ehemaligen Künstlergruppe „CoBrA“ inspirieren ließ, die zwar nur von 1948 bis 1951 existierte, aber mit progressiven Ausdrucksformen akademische und gesellschaftliche Normen infrage stellte.

Als Ausgangsmaterial für die aktuelle Ausstellung dienten Mann Aquarelle, die er mit dem Smartphone fotografierte, auf den PC übertrug und in tagelanger Arbeit völlig neue Bilder auf Alu-Dibond, Leinwand und in einem Fall auf eine 1,50 mal 2,20 Meter große LKW-Plane zauberte. Bestimmt von einer expressiven Farbigkeit und stilistisch zwischen Semifiguration und Abstraktion changierend, äußern sich die kraftvollen Media-Mix-Kompositionen in skurrilen, aus dem Unterbewusstsein des Künstlers entstehenden Geschöpfen, deren Bandbreite die künstlerische Verspieltheit und Experimentierfreudigkeit von Mann widerspiegelt. Fantasievoll angedeutet sind Menschen, verschiedene Tierarten sowie Personen und Wesen aus der griechischen Mythologie wie Gottvater Zeus und der tanzende Zyklop.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020