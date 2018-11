Wie sieht die Zukunft Europas aus?

Speyer.Die sozialethischen Fragen nach Europas Zukunft thematisiert das Bistum Speyer bei einem öffentlichen Vortrag im Dom. Referent ist der Erzbischof von Dijon aus Frankreich, Professor Dr. Roland Minnerath (Bild). Mit seinem Vortrag am Mittwoch, 21. November, ergänzt er um 18 Uhr die Reihe „Europäische Reden – Reden über Europa“. Minnerath folgt damit einer Einladung der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“, die am gleichen Tag ihre Jahrestagung abhält.

Roland Minnerath wurde am 27. November 1946 in Saargemünd an der Mosel geboren, wie es in einer Pressemitteilung des Bistums heißt. Er studierte Katholische Theologie in Straßburg und Rom. Daran schloss sich ein Geschichtsstudium an der Sorbonne an und, ebenfalls in Paris, ein Studium der Verwaltungswissenschaften. Minnerath promovierte in Verwaltungswissenschaften, Katholischer Theologie und im Kanonischen Recht.

Diplomat des Heiligen Stuhls

Nach der Priesterweihe 1978 war er zunächst im diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls in Brasilien und Deutschland tätig sowie im Staatssekretariat des Vatikans. Von 1989 bis 2004 war er Professor für Kirchengeschichte und Kirchenrecht an der katholischen Fakultät der Universität Straßburg. Seit 2004 ist er Erzbischof von Dijon. Der Erzbischof ist ein weithin bekannter Verfasser von Büchern über Kirchengeschichte, Sozialethik und die Beziehungen zwischen Kirche und Staat.

Der Vortrag in deutscher Sprache von Erzbischof Minnerath im Kaiserdom ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Der Dom wird ab 17.30 Uhr für die Besucher der Vortragsveranstaltung geöffnet. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018