Wien folgt auf Geisthardt

Einzug des Vorstands, links die neue Vorsitzende Isabelle Wien.

Speyer.Die Diakonissen Speyer haben einen neuen Gesamtvorstand unter der Leitung von Oberin Isabelle Wien. Mit einem Gottesdienst in der protestantischen Gedächtniskirche in Speyer führte der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad das vierköpfige Gremium am Sonntag in sein Amt ein. Es sei ein Novum, dass Oberin Wien, die auf Günter Geisthardt folgt, als Vorstandsvorsitzende den größten diakonischen Träger in der Pfalz nach innen und außen vertreten werde, so Schad, der auch Verwaltungsratsvorsitzender ist. Die 48-jährige ordinierte Diakonin und Religionspädagogin wird die Abteilung „Theologe, Diakonie und Unternehmenskultur“ leiten.

Dem Vorstand gehören neben Wien noch Karlheinz Burger (Finanzen), Bianca Pfeuffer (Unternehmensentwicklung) und Dietmar Kauderer (Organisationsmanagement) an.

