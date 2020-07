Winfried Szkutnik sagt den Mitarbeitern leise servus

Speyer.44 Jahre Genossenschaftsbanker, davon 13 Jahre im Vorstand und nun im wohlverdienten Ruhestand: Am Dienstag wurde Winfried Szkutnik als Vorstand der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz verabschiedet – wegen der Corona-Pandemie leider nur im kleinen Kreis nicht wie sonst bei der Bank üblich mit einem großen Festakt.

In persönlichen Briefen hat er sich aber noch von vielen Wegbegleitern verabschiedet. Mir hat er geschrieben: „Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die Zeit zurück, in der ich gestalten und wirken durfte. Für mich war es ein Geschenk, dass ich in den letzten Jahren in der wunderbaren Stadt Speyer mit ihrem erhabenen Dom, dem ich persönlich sehr verbunden bin, beruflich tätig sein konnte. Ich bedanke mich herzlich für die faire Berichterstattung der Schwetzinger Zeitung in den zurückliegenden Jahren.“

Schon jung in Führungsaufgaben

Winfried Szkutnik begann seine berufliche Laufbahn 1971 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Annweiler-Bad Bergzabern. 1976 wechselte er zur Raiffeisen- und Volksbank Mutterstadt, wo er ab 1988 als Vorstandsassistent tätig war und 1990, im Alter von nur 35 Jahren, zum Prokuristen ernannt wurde.

Nach einer Bereichsleitertätigkeit im Firmenkundengeschäft und im Unternehmensservice wurde Szkutnik mit einem Wechsel nach Schifferstadt im Jahr 2007 Vorstandsmitglied bei der damaligen Raiffeisenbank Schifferstadt, die 2011 mit seiner wesentlichen Begleitung und Führung mit der Volksbank Kur- und Rheinpfalz fusionierte.

Am Ende seiner Vorstandstätigkeit war es ihm eine besondere Freude, auch aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung, die Fusion der Volksbank Kur- und Rheinpfalz und der RV Bank Rhein-Haardt zur Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz und das praktische Zusammenwachsen beider Häuser maßgeblich zu begleiten. Szkutnik verantwortete als Vorstand insbesondere die Qualitätssicherung, Organisation und IT und war Chef von über 250 Mitarbeitern. Er genoss einen hervorragenden Ruf in der genossenschaftlichen Organisation und war für Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter ein hoch kompetenter Gesprächspartner.

Privat engagiert sich der 65-jährige Mutterstädter vor allem im Dombauverein Speyer, wo er als Mitglied des Vorstandes das Amt des Schatzmeisters bekleidet. Künftig wird er für die Aktivitäten des Vereins, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Erhalt des Kaiser- und Mariendoms Speyer als christliches Zeugnis und Unesco-Weltkulturerbe zu unterstützen, mehr Zeit haben als bisher – genauso wie für seine zweite Leidenschaft: das Reiseziel Israel.

