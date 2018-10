Winterbus als Treffpunkt

Speyer.70 Obdachlose sind zurzeit in der Domstadt gemeldet. Für diese möchte die „Gruppe Winterbus“ Einsatz zeigen. Motor des Ganzen ist Stefan Wagner. Er und seine Helfer werden in der kalten Jahreszeit bekannte karitative Stellen anfahren und die mittellosen Menschen mit dem Notwendigsten versorgen. Eine Spende von 834 Euro fließt in das Projekt. Sie setzt sich zusammen aus dem Erlös der Historischen Messeführung von Frank Seidel und aus Spenden der Schausteller.

Die Freude war groß bei Stefan Wagner, als er den symbolischen Scheck im Biergarten Lemke auf dem Festplatz entgegennahm. Direkt in praktische Hilfsmittel für die Obdachlosen soll das Geld investiert werden. „Aktuell brauchen wir vor allem Isomatten und Schlafsäcke“, erklärte Wagner.

Seit zehn Jahren ist er ehrenamtlich bei der Initiative „Mahlzeit“ der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde engagiert. Im Martin-Luther-King-Haus erhalten Bedürftige dort viermal in der Woche ein warmes Mittagessen. Jetzt hat sich Wagner mit weiteren Mitstreitern selbstständig mit dem Winterbus ein neues Projekt gesucht. In der Arbeiterwohlfahrt hat die Gruppe eine Gönnerin gefunden: Der Verband stellt das notwendige Fahrzeug kostenfrei zur Verfügung.

Sachspenden willkommen

Eines ist Wagner insbesondere wichtig: „Wir möchten Ansprechpartner für die Obdachlosen sein.“ Die Räumlichkeiten, in denen die Menschen regelmäßig zusammentreffen, sind ihm bekannt. Genau die werden von dem Winterbus angesteuert.

Sachspenden aus der Bevölkerung sind dem engagierten Team willkommen. Geld soll nicht fließen. Hygieneartikel zählen mit zu den hauptsächlichen Alltagsdingen, die benötigt werden. „Einmal in der Woche werden wir auch zentral beim Kiosk am Festplatz zu finden sein“, kündigte Wagner an. Er hofft darauf, dass sich dieser Standort etabliert, der Winterbus nur eine Saison im Einsatz sein muss und die Obdachlosen in der Zukunft eigeninitiativ zum Festplatz kommen, um sich bei den Helfern mit Utensilien zu versorgen.

Dezernentin Stefanie Seiler (SPD) lobte das Engagement der Speyerer und wies darauf hin, dass sich weitere Unterstützer direkt mit Wagner in Verbindung setzen können. Starten soll der Winterbus am Donnerstag, 15. November. Bis März, so der Plan, wird er im Einsatz sein. mus

