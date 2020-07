Wissen und lässige Beats

Speyer/Baden-Baden.Coole Moves und lässige Beats – diesmal gibt es beim „Tigerenten Club“ einen Hip-Hop-Workshop mit dem weltbekannten Tänzer und Choreographen Eric Gauthier. Die wetteifernden Schulklassen erhalten dabei wieder prominente Unterstützung: Juri Tetzlaff und Malte Arkona nehmen den Platz neben den Mannschaften ein.

Je drei Schüler von der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden und vom Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer messen sich in verschiedenen Spielen und müssen auch einiges an Wissen mitbringen. Corona geschuldet ist allerdings, dass sie nicht mit Unterstützung ihrer Klassen in Baden-Baden im Studio sein können, sondern per Video zugeschaltet werden. In vielen unterhaltsamen Spielen kämpfen Juri Tetzlaff und Malte Arkona gemeinsam mit den Mannschaften der Tigerenten und Frösche um Punkte. Dabei versuchen sie, in spannenden Duellen zusätzliche Zähler für ihr Team zu ergattern. Schließlich geht es um den goldenen Tigerenten-Pokal und Spendengelder für einen guten Zweck.

Ob Moderatoren tanzen können?

Zum Mitmachen bietet der weltbekannte Tänzer und Choreograf Eric Gauthier einen Hip-Hop-Workshop für jeden an. Getreu seinem Motto „Jeder kann tanzen“ zeigt er den Moderatoren Amelie und Johannes und allen, die zu Hause zusehen, wie man sich mit ein paar lässigen Moves zu coolen Beats bewegt.

Wie immer geht es auch um den guten Zweck: Die Spieleteams wetteifern um Spendengelder für eine soziale Einrichtung. Naema, Julius und Ecrin sind per Schalte für die Frösche von der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden im Einsatz. Für die Tiger-enten aus Speyer sind Zoé, Diana und Julia vom Hans-Purrmann-Gymnasium zugeschaltet.

Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und KiKA. Seit mehr als 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten jeweils in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich in dieser Folge entscheidet, ob Juri oder Malte die kultige Rodeo-Ente bezwingen wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.07.2020