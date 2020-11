Wochenmarkt an Feiertagen anders

Speyer.Aufgrund der Lage der Weihnachtsfeiertage müssen der Wochenmarkt auf dem Berliner Platz und der Samstagsmarkt auf dem Festplatz am Freitag, 25. Dezember, und am Samstag, 26. Dezember, entfallen. In Absprache mit den Beschickern findet ersatzweise am Donnerstag, 24. Dezember, zwischen 7 und 13 Uhr ein Markt auf dem Festplatz statt.

Weiterhin findet der Wochenmarkt auf dem Berliner Platz aufgrund des Neujahrsfeiertages nicht am Freitag, 1. Januar statt, sondern bereits am Donnerstag, 31. Dezember, von 7 bis 13 Uhr.

Auf Nachfrage bestätigt die Stadtverwaltung, dass auch im neuen Jahr der Samstagsmarkt weiterhin auf dem Festplatz bleibt und aus Pandemiegründen vorerst nicht auf den engeren Königsplatz zurückkehren kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020