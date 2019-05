Wohnraum bleibt Wohnraum

Speyer.Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler begrüßt den Gesetzesentwurf der Landesregierung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Das Gesetz soll den Kommunen den Erlass von Satzungen ermöglichen, die die Vermietung von privatem Wohnraum als Ferienunterkünfte einschränken.

Die Oberbürgermeisterin kommentiert den Entwurf in einer Pressemitteilung: „Speyer ist ein attraktiver Wohnort, mitten in der prosperierenden Metropolregion Rhein-Neckar. Der Druck auf unseren Wohnungsmarkt ist groß und wird in Zukunft weiter wachsen“.

Um diesem Druck standzuhalten und den Bedarf zu bedienen, müsse die Verwaltung sich mit einem Portfolio an Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. „Dazu gehört meiner Ansicht nach auch, dass wir uns dafür stark machen, dass bereits vorhandener Wohnraum auch für die Speyerer Bürger genutzt wird. Durch die Möglichkeit entsprechende Satzungen zu erlassen, bekommen wir ein wirksames Instrument an die Hand, um auf dieses Ziel hinzuwirken“, betont die Oberbürgermeisterin. zg

