Wormser Landstraße wird ab Montag zur Einbahnstraße

Speyer.Mehr Baustellen und Umleitungen – das geht immer in Speyer. Die durch die Sperrung der Salierbrücke und die Umleitung des „überrheinischen“ Verkehrs über die A 61 ohnehin angespannte Verkehrslage wird ab kommenden Montag noch prekärer. Denn dann beginnen die Umbaumaßnahmen in der Wormser Landstraße, für die die Verkehrsführung geändert wird.

Die Stadtverwaltung richtet eine Einbahnstraßenregelung von Nord nach Süd ein. Der Verkehr aus Speyer-Nord kann über die Wormser Landstraße wie gewohnt in die Innenstadt fließen. In der Gegenrichtung, aus der Innenstadt kommend Richtung Norden, wird der Verkehr nach dem Bahnhof über Friedrich-Ebert-Straße, Iggelheimer Straße und Landwehrstraße umgeleitet. Die Zufahrt von Norden kommend in die Auestraße ist weiter möglich. Die Verwaltung appelliert jedoch, die Zufahrt über die Tullastraße zu nehmen, um den Baustellenbereich nicht unnötig zu belasten.

Wer von der badischen Rheinseite in die Speyerer Innenstadt fahren möchte, ist ohnehin schneller am Ziel, wenn er der B 9 und B 39 folgt bis zur Ausfahrt Speyer-Zentrum, wie bisher über die Salierbrücke – nur eben aus der anderen Richtung.

Die Fertigstellung des Umbaus ist für Dezember 2019 geplant. zg/mm

Info: Unter www.speyer.de/baustellen können weitergehende Informationen und später Updates zum Verlauf abgerufen werden.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019