Wurfathlet holt zum Schwung aus

Speyer.Im Beisein seines Sohnes, dem Speyerer Architekten Tobias Müller, fand die Plastik „Dynamik“ von Franz-Werner Müller-Steinfurth gestern Morgen ihren Standplatz im Woogbachtal. Weithin sichtbar neben dem Sportplatz unterhalb der Tribünenterrasse auf Höhe des Torbogens zur Eugen-Jäger-Straße wurde die patinierte Bronzeplastik im Rasenstück platziert.

Die zweite Dauerleihgabe Müllers stellt einen zum Schwung ausholenden Wurfathleten dar. Der dynamische Sportsmann, von Mitarbeitern des Baubetriebshofs in Beton verankert, passt hervorragend in diese im Zuge der Woogbach-Renaturierung entstandene Freifläche und ist zweifellos ein Bereicherung.

Im Lesegarten vor der Villa Ecarius in der Bahnhofstraße, dem Domizil von Stadtbücherei und Volkshochschule war Anfang des Monats die Großskulptur „Libri“ (Bücher) des Künstlers aufgestellt worden. Wo die dritte Plastik „Treppauf, treppab“ ihren Platz finden soll, wird erst in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses festgelegt. Die Stahlplastik ist die größte der drei Dauerleihgaben, erklärte Tobias Müller.

Überregional bekannt

Eine Einzelausstellung im Kunstverein, die am Sonntag, 13. Oktober, 11 Uhr, eröffnet wird, zeigt 40 Jahre enormer Schaffensbreite des 2017 im Alter von 65 Jahren verstorbenen Speyerer Bildhauers, der auch durch seine Arbeiten im öffentlichen Raum überregional sehr bekannt ist. So schuf Müller-Steinfurth beispielsweise die Spargelfrau am Schwetzinger Schlossplatz im Auftrag des Unternehmers Herbert Prechel, der das über 100 000 Mark teure Werk der Stadt schenkte. Elegante abstrakte und berührende gegenständliche Plastiken werden begleitet von freien druckgrafischen Arbeiten, Zeichnungen und Keramik. Eisen, Bronze oder Stein Leichtigkeit zu verleihen, die Konzentration auf wenige, aber wechselnde Gestaltungsmittel in den einzelnen Werkgruppen, immer verbunden mit meisterlicher Technik, zeichnen das sinnliche, zupackende Oeuvre des Künstlers aus.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019