Eine besondere Ehrung wurde dem gastgebenden Geldinstitut zuteil. Seit 1968 ist die Volksbank Mitglied der drei Jahre zuvor gegründeten Numismatischen Gesellschaft Speyer. Aus Anlass des Jubiläums zeichnete der amtierende Vorsitzende Dr. Wolfgang Dreher die Bank für ihre langjährige Treue mit der 2015 erstmals an Gründungsmitglieder vergebenen Jubiläumsmedaille aus.

Die von Spies entgegengenommene Auszeichnung hat die Schweizer Medailleurin Maya Graber geschaffen, von der auch die beiden Bronzeguss-Medaillen zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ und „Protestationsgedächtnis“ stammen. Wie 32 weitere Medailleure sind Maya Graber und Peter Ralf Dünwald mit eigenen Arbeiten vertreten.

Einschnitte durch DDR-Ende

Weisser erinnerte an die Zeit um 1990, als das Wirtschafts- und Geldsystem der Deutschen Demokratischen Republik in das der Bundesrepublik überführt wurde. Wie für viele andere Berufsgruppen sei das für DDR-Künstler mit existenziellen Einschnitten verbunden gewesen. So erzähle beispielsweise die Medaille von Gerhard Rommel vom verzweifelten Bemühen, Geld für die Ateliermiete aufzutreiben.

Von der mutigeren Anne Franziska Schwarzbach stamme hingegen der Spruch: „Wenn wir kein Geld verdienen, machen wir uns selber welches!“ Vorrangiges Ziel der Ausstellung sei es, der Medaille als künstlerischer Ausdrucksform von Zeitgeschichte und Zeitgeist im politischen und gesellschaftlichen Leben Gehör zu verschaffen, sagte Weisser.

Die auf Schautafeln und in Vitrinen präsentierte Ausstellung ruht auf drei Pfeilern. Den ersten bilden Medaillen, die in den frühen 1990er-Jahren insbesondere von Bildhauern aus dem ehemaligen Ost-Berlin geschaffen wurden. Sie setzen sich kritisch, aber auch humorvoll mit der damals für sie neuen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Situation auseinander.

Das zweite Standbein bilden Medaillen, in denen die Künstler nach einem 2014 erfolgten Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst den Konflikt zwischen Geld, Macht, Freiheit und Kommerz in der Gegenwart thematisierten. Im dritten Werkblock sind Kunstgeld und Geldkunst in Form von Banknoten wie das „Ketzergeld“ oder das ein Stück Ost-Berliner Geschichte in der Wendezeit repräsentierende „Knochengeld“ zu sehen.

Speziell für „Muse-Macht-Moneten hat Nikolaus Eberstaller eine Geldserie entworfen, die einen entlarvenden Blick auf menschliche Gier wirft. Herzstück ist jedoch der „Geldfresser“ von Anna Franziska Schwarzbach, bei dem es sich um eine Bronzefigur mit beweglicher Geldwippe handelt, die immer nur das „Beste“ von den Menschen will – nämlich ihr Geld!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.06.2018