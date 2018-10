Zarte Aquarelle aus Musik

Speyer.Die achte Ausgabe der Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ findet am Freitag, 30. November, um 20 Uhr im „Philipp eins“ statt. Gastgeber und Moderator Ulrich Zehfuß begrüßt die Berliner Songpoetin Masha Potempa sowie den schwäbisch-stämmigen Berliner Klavierkabarettisten und Lyriker Martin Betz.

Die Kultshow rund um Songs und Lieder feiert ihr zweites Jahresfinale mit zwei Künstlern, die eines gemeinsam haben: die Liebe zu den präzisen Bildern und Beobachtungen, die Poesie in jeder Form erst lebendig machen. Das zeichnet sie beide als Mitglieder von Christof Stählins „Sago“-Liedermacherfamilie aus, zu der auch Gastgeber Zehfuß gehört.

In der Umsetzung jedoch unterscheiden sie die beiden Gäste gründlich: Während Masha Potempa zarte Sprach-Aquarelle im poetisch-chansonesken Duktus hintupft, vermisst Martin Betz mit Tasten, Metrum und sauberem Reim-Engineering die Welt, die Psyche, die Herzen und die Gesellschaft. Gastgeber Ulrich Zehfuß führt durch den Abend, interviewt die Gäste, präsentiert Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm sowie neue Stücke.

Vom Kirchenlied geprägt

Martin Betz bezeichnet sich als Präzisionsdichter, Filigranmusiker, gelernten Schwaben und professionellen Preußen. Er ist vom protestantischen Kirchenlied geprägt, wollte Autokonstrukteur werden und beabsichtigt seit dreißig Jahren, aus Berlin wegzuziehen. Studiert hat er historische Tasteninstrumente mit Schwerpunkt Cembalo, er sammelt Kinderklaviere, hortet Fahrräder, improvisiert als Stummfilm-Pianist.

Masha Potempa macht Musikpoesie – ihre warme Stimme singt und spricht, begleitet von ihrer spanischen Gitarre, von den Kleinigkeiten, in denen sich das Große widerspiegelt, von Leben, Liebe und Hühnerleitern. Mit allen niederrheinischen Wassern gewaschen, webt sie Texte aus Ironie und Melancholie. Dabei lädt sie zu Reisen ein, in die Nähe und die Ferne, durch die Jahreszeiten und Tag und Nacht. Sie ist auf den Spuren der Schwalben gereist und hat aus vielen Orten Gedichte, Lieder und Erinnerungen mitgebracht. Ihre Lieder sind eine Einladung, die Nase in den Wind zu halten und tief einzuatmen, ein Spaziergang durch die Farbexplosion der Vergänglichkeit, ein Leuchtfeuer im durchwühlten Meer. zg

