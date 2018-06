Zehn Bands lassen die Halle gehörig beben

Anzeige

Während freitags auf der Open-Air-Bühne sechs Bands des Rockmusikervereins rocken, was das Zeug hält, kann man sich in der Halle über den Verein, die Halle 101 sowie weitere Vereine und Institutionen der Stadt informieren. Einlass dazu ist um 17 Uhr und der Eintritt ist frei.

Den Anfang auf der Bühne machen die „Real Mother Vukker“. Danach sind die „A.D.S.D.F.B.“ dran. Die Musterschwiegersöhne von „Endlos“ spielen Posthardrock, gepaart mit deutschen Texten – das regt zum Denken an, versprechen die Veranstalter. Die nächste Band trägt den Namen „Crackbrained“ – und der ist Programm. Hirnrissig, bescheuert, verrückt: Diese Beschreibung passt zu den Schifferstädter Jungs. Sie sind für jeden Spaß vor und auf der Bühne zu haben, schreiben aber dennoch ernstzunehmenden Alternative-Rock.

„Musik, so sphärisch wie ein Flug über schneebedeckte Gipfel eines Hochgebirges. Klänge, die einem Gebirgsbach gleich plötzlich in den Abgrund schießen und sich aufbäumend wieder aus dem tosenden Gewässer erheben“, so beschreiben sich die Musiker der Mannheimer Band „Birds in Chaos“ selbst und wollen dieser Beschreibung bei ihrem Auftritt gerecht werden. Zu guter Letzt sind die Lokalmatadoren an der Reihe: „Montez“, die Volbeat-Coverband der Region, will die Bühne rocken. Mit ihrem Elvis-Metal wollen die Jungs beim Publikum große Mengen an Endorphinen freisetzen.

Samstags steht dann das „Hallenbeben Open Air“ an. Während es im vergangenen Jahr noch etwas „härter“ zuging, wollen die Veranstalter fürs Jubiläumswochenende jeden Rockmusikfan ansprechen, indem verschiedene Musikstile zu hören sein werden. Die Mannheimer Musiker von „Autumn Tree“ spielen Southern Hardrock vom Feinsten. Sie klingen nach Revolverhelden und Südstaaten, gepaart mit einer Prise Rock und Party. Dabei sind sie inspiriert von Bands wie Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin, Alter Bridge oder Volbeat und können auch klassischem Grunge Leben einhauchen.

Die Mitglieder der Alternative-Pop-Band „Mira Wunder“ lassen keinen Zweifel daran, welches urbane Lebensgefühl sie in ihrer Musik verkörpern. Die fünf Stuttgarter schreiben junge Pophymnen mit Ohrwurmgarantie und tänzeln dabei federleicht auf dem schmalen Grat zwischen Radiotauglichkeit und Liveabräumer: Rotweingedanken im Morgengrauen. Superheldensoundtrack für den Neonjungle. Polaroid des Festivalsommers.

Bereits zum zweiten Mal auf der Open-Air Bühne sind die Heavy Pop Punker von „City Kids Feel The Beat“ (CKFTB) zu Gast. Die Jungs wollten unbedingt wiederkommen, betonen die Veranstalter. Feiermuffel wird man auf einer CKFTB-Show nicht finden, versprechen sie: Die fünf Ulmer stehen für Spaß, Freundschaft und Freiheit.

Emotionen vom ersten Moment an

Den Headliner haben sie bewusst aus der Region geholt, erklären die Veranstalter. „The Intersphere“ aus Mannheim sind schon lange den Schuhen der Popakademie entwachsen. Ehrlicher Alternative-Rock, den man durchaus als Indie mit peripheren Anleihen des Pops bezeichnen kann, ist ihr Markenzeichen. Vor allem ist die Musik handgemacht. Dabei gehen die Jungs keine Kompromisse ein: Man kann die Emotion vom ersten Ton an spüren. Hier geht es nicht darum, irgendwelchen Trends hinterherzuhecheln. Es geht schlicht und ergreifend um die Musik als Rohdiamant, der in jeglicher Hinsicht formbar ist. Von mitreißenden und aggressiven Parts, wo die Gitarren und treibende Drums dominieren, geht es bis zu Ohrwurm-Refrains und breiten Melodielinien, die einen vollends vereinnahmen.

Einlass zum „Hallenbeben Open Air“ ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 an der Abendkasse 12 Euro. zg

Tickets gibt es in der Halle 101, im Kundenforum unserer Zeitung, Telefon 06202/205 205, und bei Reservix.

