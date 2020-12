Zeichen der Hoffnung in unruhigem Jahr

Speyer.Die Adventszeit wird in Speyer seit vielen Jahren mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaums vor dem Speyerer Dom gekrönt. Und auch dieses Jahr wurde die Ankunft des traditionsreichen Baums hoffnungsvoll erwartet – und erfüllt: Seit Freitag erstrahlen die geschmückten Tannenzweige vor dem Kaiserdom.

Wie die Stadt mitteilt, wurde die zwölf Meter hohe Nordmanntanne von Familie Recktenwald aus Hanhofen gespendet, von der Firma Merckel Stahlbau vor dem Speyerer Wahrzeichen aufgestellt und von den Mitarbeitern der Abteilung Stadtgrün und der Firma Elektro Rillig geschmückt. Die Finanzierung von Transport, Aufstellung und Beleuchtung, die sich auf 6000 Euro beläuft, ist dem Konsortium aus Palatina GeoCon und Neptune Energy zu verdanken.

Aufwühlende Zeiten

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler honorierte den Einsatz aller Beteiligten: „Ich bin sehr dankbar, dass mit Ihrer Unterstützung unsere Tradition auch 2020 gewahrt bleiben kann.“ Zugleich wies die Stadtchefin auf die diesjährigen Widrigkeiten hin: „Unser Weihnachten, das Fest der Freude, fällt in ein besonders schweres Jahr für uns und auch über die Feiertage wird uns der Schatten der Corona-Pandemie begleiten. In diesen aufwühlenden Zeiten ist ein Ort der Ruhe, an dem die Gedanken rasten können, von großer Wichtigkeit. Zugleich ist das Leuchten der geschmückten Tannenzweige ein Zeichen für uns, die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn gemeinsam wollen wir die Pandemie und mit ihr alle Entbehrungen der vergangenen und bevorstehenden Zeit überwinden.“

„Auch in diesem für uns alle schwierigen Jahr haben wir versucht, möglichst viele Projekte und Initiativen in Speyer zu unterstützen“, erklärte Jürgen Siewerth von der Palatina GeoCon. Und Sandra Arndt, Pressereferentin der Neptune Energy ergänzte: „Die traditionelle Zusammenarbeit mit der Stadt bei der Aufstellung des Weihnachtsbaums ist für uns eine Herzensangelegenheit.“

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs wandte sich im Hinblick auf die diesjährigen besonderen Umstände an die Speyerer: „Lasst uns zum Fest der Nächstenliebe an unsere Mitmenschen denken und solidarisch sein. Es kommt auf uns alle an, gerade diejenigen in unserer Mitte zu schützen, die pflegebedürftig und somit in Zeiten von Corona besonders auf die Hilfe und Rücksicht anderer angewiesen sind.“

Noch bis Samstag, 2. Februar des kommenden Jahres, also bis Mariä Lichtfest, kann der festlich beleuchtete Christbaum vor dem Kaiserdom bewundert werden. zg

