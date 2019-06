Zeichen für den Klimaschutz

Speyer.Die Klimaschutzinitiative der Stadt und der Stadtwerke möchte mit der Verleihung des Kiss-Siegels das lokale Engagement im Bereich Energieeinsparungen würdigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Siegel gibt es seit vergangenem Jahr in den Kategorien „Energieeffizienter Betrieb“ und „Energieeffizienter Verein“. Am Gebäude montiert, ist das Kiss-Siegel ein sichtbares Zeichen für einen nachhaltigen und ökologisch sinnvollen Umgang mit Ressourcen und soll zum Nachahmen motivieren.

Bewerben können sich noch bis 30. November alle Vereine und Betriebe mit Sitz in Speyer, die im Jahr 2018/2019 energieeffizient saniert, energieeffizient gebaut und/oder Maßnahmen zur CO2-Reduzierung, wie Neuanschaffung oder Umstellung auf energieeffiziente Netze, durchgeführt haben. Die Prämierung in den Abstufungen Bronze, Silber und Gold wird dabei sichtbar am Gebäude präsentiert.

Die Auszeichnung der eingereichten Bewerber erfolgt durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sowie den Geschäftsführer der Stadtwerke, Wolfgang Bühring. Werden in den darauffolgenden zwei Jahren, bis Ende 2021, weitere Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, können diese aufsummiert und zu einer Aufwertung des Siegels verwendet werden.

Für eine Bewerbung ist der ausgefüllte Bewerbungsbogen sowie bei neu gebauten Gebäuden ein gültiger Energieausweis, bei allen sanierten Objekten ein Nachweis der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, vorzulegen. Gerne helfen die Projektleiterinnen bei der Bewerbung: Fabienne Körner, Telefon 06232/14 25 96, E-Mail: fabienne.koerner@stadt-speyer.de und Sabrina Schaefer, Telefon 06232/6 25 14 30, E-Mail: sabrina.schaefer@stadtwerke-speyer.de. Alle Infos gibt es unter www.kiss.speyer.de. zg

