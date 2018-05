Anzeige

SPeyer.Zum französischen Feiertag des 8. Mai wurde in der Gedächtniskirche der Protestation in Speyer ein besonderes Zeichen für ein gemeinsames Europa gesetzt. Unter der Leitung von Colonel François Boulanger trat das renommierte Orchester der Garde Républicaine zum ersten Mal in Deutschland auf. Die deutsch-französische Freundschaft wurde hier nicht auf politischer Ebene gefeiert, es waren die Menschen, die sich zusammengefunden hatten. um gemeinsam ein kulturelles Erlebnis in Form eines hochkarätigen Konzertes zu genießen. Deutsche und französische Sprache füllte den prächtigen Bau, doch verstummten sie, als sich alle zu den beiden Nationalhymnen erhoben.

Nach der Begrüßung durch Dekan Markus Jäckle, dem es zu ver-danken ist, dass das Orchester eine passende Kulisse für diesen Anlass gefunden hat, sprach auf französischer Seite General Damien Striebig: Die Gründung des Orchesters geht auf den 5. Mai 1848 zurück. Inzwischen ist es auf 120 professionelle Musiker angewachsen und tritt, jeweils dem Anlass entsprechend, in verschiedenen Formationen als Blas-, Streichorchester oder Streichquartett auf. Das Repertoire umfasst klassische Musik vom 17. Jahrhundert bis heute.

Ein Fest der Instrumente

Diesmal hatte sich Boulanger für Beethovens 4. Symphonie in b-Moll und eine romantische Mischung französischer Komponisten entschieden. Unter den präzisen Bewegungen seines Dirigierstabs erklangen die ersten Töne des Orchesters. Beinahe verhalten der 1. Satz, langsam in Schwung. Das pulsierende Motiv des 2. Satzes wechselte sich mit einer wunderschönen Melodie ab, bevor der 3. Satz beschwingt ins „Allegro ma non troppo“ (schnell, aber nicht zu sehr) des 4. Satzes überleitete.