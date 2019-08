Zeitreise in lange vergangene Epoche

Speyer.Von unserem Mitarbeiter

Nikolaus Meyer

Speyer. Was für eine Renaissance! Wer glaubte, historisch geprägte Freiluftveranstaltungen wie das „Mittelalterliche Phantasie Spectaculum“ habe nach witterungsbedingten Rückschlägen in den vergangenen Jahren an Reiz verloren, wurde am Wochenende eines Besseren belehrt. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen erlebte das nach eigenen Angaben größte reisende Mittelalter-Kultur-Festival der Welt einen rekordverdächtigen Publikumsansturm, der die Besucherresonanz der Vorjahre auf geradezu überwältigende Weise in den Schatten stellte.

Die hervorragende Resonanz an beiden Tagen hatte sich bereits vor der Eröffnung abgezeichnet, als Festivalsprecher Wolfgang Fuck auf Anfrage unserer Zeitung einen Rekord beim Kartenvorverkauf vermeldete. Vor allem am Samstag platzten die Veranstaltungsorte Untere Domwiese, Kliepfelsau und das Gelände am Rheinstadion angesichts der kontinuierlich fließenden Menschenmassen nahezu aus allen Nähten.

Programm auf fünf Bühnen

Zwar waren die Feuershow auf der Bühne und der Pestumzug am Samstagabend diesmal nicht Bestandteil des Programms, aber ansonsten wurde den Besuchern auf fünf Bühnen, der Turnierarena, einer Kampfplatzbühne, dem Heerlager und einem Mittelaltermarkt mit einhundert Ständen und weiteren Aufbauten jede Menge Unterhaltung geboten.

Zu den größten Attraktionen zählten die ausnahmslos stark frequentierten Auftritte namhafter Mittelalterbands wie „Saltatio Mortis“, „Saor Patrol“, „Versengold“ und „Rapalje“. Bei ihnen und weiteren Bands wiegten sich unübersehbare Menschenmassen im Takt mittelalterlicher Klänge. Nahezu bombastisch der Andrang vor der MPS-Bühne, auf der unter anderem „Saltatio Mortis“ den mitreißenden Rhythmus bestimmte und „Versengold“ seinen Anhang mit dem Refrain „Das war der Tag, an dem die Götter sich betranken“, je nach Mentalität in Trance oder ekstatische Verzückung versetzte.

Ebenfalls für enormen Publikumsandrang sorgten die Vorführungen des „European Horse Show Team“ auf der Turnierarena. Was Edelfrauen, Ritter und deren Anhang eine Stunde lang zu Fuß und zu Pferde darboten, war aller Ehren wert. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte durch den Herold legten sich Gute und Böse - wie die edle Prinzessin Charisima von Umbrien und die dunkle Fürstin Sybilla sowie deren Ritter, Knappen und Knechte - beim Kampf um Burg und magische Schriftenrolle mächtig ins Zeug.

Trotz eines funkensprühenden Rammbocks sowie der lautstark geäußerten Androhung, sich die Burg unter den Nagel reißen zu wollen, blieb der dunklen Seite der Macht der Sieg letztlich versagt. Die Recken der bösen Fürstin Sybilla unterlagen sowohl im finalen Lanzenstechen als auch im Schwertkampf Mann gegen Mann ihen guten Gegenern. Da nutzte auch die martialische Androhung zu Beginn der Auseinandersetzung nichts, dass man sich in der Unterwelt wiedersehe. Eine Steigerung erfuhr das Spektakel noch bei der Nachtfeuershow der Ritter am späten Samstagabend.

Spektakuläres wurde auch von der europaweit bekannten Fechtkampfgruppe „Fictum“ auf der Kampfplatzbühne im Rheinstadion geboten, wo die von Trommelschlägen und dem eigenen Kampfgeschrei angetriebenen Recken ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgenstern demonstrierten.

Tod verbreitet seinen Schrecken

Für Unterhaltung sorgten ferner weitere Bühnenshows und Aktionen auf dem Festivalgelände. Bruder Rectus las eine Morgenmesse, Gaukler Lupus lotete mit seinen Keulen die Schwerkraft aus, der „Tod“ verbreitete mancherorts Schrecken, der hässliche Hans war ebenfalls keine Augenweide und „Liam Bo Skol“ agierte als Reliquienhändler aus der Zwischenwelt.

Derjenige, der wollte, konnte sich im Bogenschießen, Messer- oder Axtwerfen üben. Im Kinderprogramm erfreuten Puppentheater, Kraftjongleure und Hofnarren die Herzen der jüngeren Besucher. Reichlich Gelegenheit, sich über Ritterorden, Raubritter und wilde Horden zu informieren, bot sich im großen Heerlager mit seinen bunten Zelten und historischen Ausrüstungen.

Gleiches galt für den Mittelaltermarkt, wo man an der Drachenschänke seinen Durst stillen konnte, beim Fleischbräter geduldig in der Schlange anstehen musste oder beim Händler seiner Wahl mittelalterliche Accessoires erwerben konnte.

Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 25.08.2019