Ziele der Verkehrspolitik

Speyer.„Die gesellschaftlich notwendige Mobilität so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, wird für alle Städte und Kommunen ein großes Zukunftsthema sein“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Wir wollen diese Herausforderung gemeinsam mit den Bürgern angehen und mit ihnen die Weichen für die Mobilität der Zukunft stellen.“ Um das Thema voranzubringen, hat die Stadt einen Beirat für nachhaltige Mobilität einberufen, der nun bei einer Dialogveranstaltung vorgestellt werden soll.

Warum sollte eine Stadt wie Speyer sich der genannten Aufgabe annehmen? Was versteht man überhaupt unter nachhaltiger Mobilität? Was genau sind die Ziele und Möglichkeiten in der künftigen Verkehrspolitik in der Stadt?

Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich die Dialogveranstaltung am Dienstag, 27. November, 17.30 bis 19.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal.

Begrüßen wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Im Anschluss will Professor Jan Riel von der Hochschule Karlsruhe mit einem Impulsvortrag erläutern, was unter nachhaltiger Mobilität zu verstehen ist. Daraufhin wird ein moderiertes Gespräch mit den „Stadtradeln-Stars“ Lutz Pörner und Alexander Walch stattfinden.

In Dialogräumen zu ruhendem und fließendem Verkehr, ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr werden schließlich Aspekte gesammelt, die Grundlage für die weiteren verkehrspolitischen Entscheidungen in der Stadt sein sollen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019