Zocken, planschen, tanzen

Speyer.Die Jugendförderung (Jüfo) will allen, die noch keine Pläne für die Herbstferien haben, bei der Entscheidungsfindung helfen. Es sollen zwei „Online-Nächte“ stattfinden, bei denen sich die Teilnehmer auf den Rechnern der Jufö mit verschiedenen Netzwerk-, Strategie- und Simulationsspielen mit ihren Freunden messen oder auf der PS4 eine Runde Fifa, Fortnite, Sing-Star oder Crash Bandicoot zocken können.

Wer einmal abends mit seinen Freunden ins Schwimmbad will, für den ist vielleicht der Ausflug ins Miramar eher etwas. Dort gibt es jede Menge Rutschen: „Grüner Hai“, „Grauer Wal“, „Hurricane Loop“, die neuen Rutsche „Aqua Crater“ und noch mehr. Nasser Spaß ist also programmiert, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der anschließenden Übernachtung wird sich zeigen, wer immer noch nicht genug hat.

Bei allen Aktionen wird in der Jufö übernachtet und gegessen. Dort stehen Kicker, Billard, Dart, Tischtennis und anderen Spiele bereit. Der Ausflug ins Miramar findet am Freitag, 28. September, auf Samstag, 29. September, statt.

Lasertag und Weihnachtsmarkt

Die Lange Nacht der Spiele „Online1“ findet ebenfalls am Freitag, 28. September, auf Samstag, 29. September, statt. „Online2“ findet am Freitag, 12. Oktober, auf Samstag, 13. Oktober, statt. Beide Nächte werden im Gebäude der Jugendförderung verbracht.

Weitere Ausflüge sind:

Glowgolf und Lasertag in Mannheim am Samstag, 27. Oktober.

Eisdisco in Eppelheim am Samstag, 24. November

Besuch des Weihnachtsmarkts in Straßburg am Samstag, 15. Dezember

„Maligos Welt“ in Landau am Samstag, 26. Januar. zg

Info: Informationen und Anmeldung unter www.jufö.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018