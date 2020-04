Zu groß zum Herumreichen

In unserer Samstagausgabe lösten wir unser fünftes Bilderrätsel auf. Wir hatten nach einem Wappen auf dem steinernen Domnapf gesucht. Dessen oberen Rand umrahmt ein vom Speyerer Künstler Georg Günter Zeuner geschaffenes und 1982 angebrachtes Messingband mit einer lateinischen Inschrift. Deren Text erläutert die Bedeutung des Gefäßes: „Quid velit haec, relegas, ut lanx cavus ille catinus; Dum novus antistes procerum comitante caterva - Urbem hanc intrat eques, huc Bacchi munera fundit; Virginis a templo cleri simul ecclesiarum – Terminus et limes, stat libertatis asylum; Et fit confugium, portus et ara reis. 1490.“ Will sagen: Du magst überlegen, was diese Schale, einem hohlen Napf vergleichbar, wohl will: Sobald ein neuer Vorsteher (Bischof), begleitet von der Schar seiner Würdenträger, in diese Stadt einreitet, gießt er die Gaben des Bacchus (Wein) hinein. Vom Tempel der Jungfrau (Mariendom) wie auch vom Kirchenklerus (Bischofspalais) aus gesehen steht sie (die Schale) als Grenze, Schutzwall und Hort der Freiheit. Und für Angeklagte sei sie Zuflucht, Hafen und Altar.

Unvergesslich bleibt die Domnapf-Füllung zur Bischofsweihe von Dr. Anton Schlembach am 16. Oktober 1983. Da schrieb ein Redakteur einer Boulevardzeitung unters Foto: Zur Feier des Weihetags wurde „der Domnapf mit Wein gefüllt und anschließend unter den Gästen herumgereicht“. Ein köstliches Bild, wie ein 1580 Liter fassender alter Steintrog zum von Hand zu Hand wandernden Trinkgefäß wird.

