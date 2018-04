Anzeige

Vegetarische Kost selbst gemacht

Anziehungspunkte auf dem großräumigen Klimaschutz-Areal sind auch der Kleidertauschmarkt und der Pflanzenmarkt. Weil noch viel mehr Bürger von vier auf zwei Reifen umsteigen und so zur Reduzierung der Schadstoffbelastung beitragen sollen, macht der ADFC das Radfahren schmackhaft und unterziehen die Helfer der Repair Café-Initiative Fahrräder einem Tauglichkeitstest.

In den vier frühsommerlich heißen Klimaschutz-Stunden versorgen ein halbes Dutzend junge Helfer der „Jugendkultur Zwanzig10“ die Besucher am Stand vor ihrem Jugendtreff mit Getränken, Kaffee und Kuchen. Nebenan am Stand der Joachim-Becher-Schule sind 20 mit grünen Schürzen einheitlich gekleidete Schüler der Berufsfachschule mit Begeisterung dabei, ihre selbst gefertigten Veggie-Burger zu verkaufen. Klassenleiterin Renate Brunecker darf stolz sein auf die hygienische Vorstellung ihrer Zöglinge, die mit ihrer schmackhaften Alternative auf die negativen Auswirkungen von Tierhaltung auf die Natur aufmerksam machen. Etwas zu schnabulieren gibt’s auch beim Kneipp-Verein, der Einblick in den Kräutergarten bietet und Brothappen mit Bärlauchpesto und Salbeibutter als Versucherli reicht. Teigtaschen mit Spargelfüllung kredenzt die Initiative „Frauentreffen-Frauen“, die auch mit einem multikulturellen Rezeptsammelbuch über den Tellerrand schaut. Mit Gemüsesuppe und „Dambnudle“ verwöhnt der Arbeiter-Samariter-Bund die Besucher. Verarzten muss das ASB-Team niemanden – alles geht verletzungsfrei über die Bühne.

Und auch für ein bisschen Unterhaltung hat der Stadtteilverein gesorgt. Sängerin Jutta Brandl und Schlagzeuger Stefan Hering Cerin haben Jugendliche in einem multikulturellen Musikprojekt „JustiQ“ vereint. Jeden Donnerstag, ab 17.30 Uhr, steht das Jugendcafé offen für neue Projekt-Mitglieder. Drei junge Frauen und Gesangstalent Connor singen beim Klima-Tag zur Gitarrenbegleitung des Iraners Shahin, begleitet von Hering Cerin auf dem Cajon, einige anheimelnde Lieder in mehreren Sprachen mit dem Cupsong in A cappella- und klatsch-Version als Krönung. Und nach den beiden Auftritten glänzt der aus Aserbaidschan stammende Asylbegehrende Ilham Abbasov mit einer beeindruckenden Mund-Jonglage.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.04.2018