Zufriedene Gesichter überall

Gute Stimmung herrscht auf dem Postplatz. © Dietrich

Speyer.Geschichte schrieb die gestern Abend zu Ende gegangene 28. Kaisertafel ebenso wie das Brezelfest vor wenigen Wochen im positiven Sinn. So erwies sich das dreitätige Kaisertafel-Angebot auf der Festmeile zwischen Postplatz und Kaiserdom als herausragender Besuchermagnet, was auch an den optimalen Wetterbedingungen lag.

Kein Wunder also, dass Organisator Peter Stepp gemeinsam mit Renzo

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4342 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.08.2018