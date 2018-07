Zum 25-jährigen Bestehen Gutes vor Ort tun

Anzeige

Speyer.Einen neuen Rekord hat es zwar nicht gegeben, aber mit 10 000 Euro kam bei der Auktion des Brezelfestbilds durch den Serviceclub Round Table 63 erneut eine mehr als beachtliche Summe zusammen. Ersteigert hat das atmosphärisch verdichtete und außergewöhnliche Lebensfreude ausstrahlende Werk des spanischen Malers Miguel Angel Munoz Zamora (wir berichteten) Vorstand Patrick Bacher von der PM-International AG. Den Zuschlag erhielt er bei 9500 Euro. Den Betrag hat Bacher nach Auktionsende auf 10 000 Euro aufgerundet.

Wie immer kommt der gesamte Erlös einem gemeinnützigen Zweck zugute. In diesem Jahr geht der Betrag je zur Hälfte an die Musikschule Speyer und den Verein „Jugendhilfe Projekte Perspektiven“ (JuPP). Die Musikschule unterstützt mit dem Geld die musikalische Jugendförderung in Kindertagesstätten. Beim Jugendhilfeverein fließt die Summe in das Wohnprojekt „Alternierende Wohngruppe Harthausen“ ein, in dem Kinder ein neues Zuhause finden.

Seit 2003 in Speyer ansässig

Auf seine Motivation angesprochen, warum er sich den Zuschlag geholt hat, nannte Bacher auf Anfrage unserer Zeitung zwei Gründe: „Wir feiern in diesem Jahr unser 25-jähriges Firmenbestehen. PM-International ist in über 40 Ländern vertreten. Weltweit haben wir 13 000 Kinderpatenschaften übernommen. Da wir seit 2003 auch in Speyer ansässig sind, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, uns bei solchen Projekten auch regional und lokal einzubringen. Auch daher habe ich dem Wunsch des Künstlers entsprochen, die Zuschlagsumme um 500 Euro aufzustocken und den Gesamterlös somit auf 10 000 Euro aufgerundet.“