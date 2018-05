Zum Geburtstag gibt’s Torte für die Tiere

Anzeige

Mit den Aktionen zum Geburtstag möchte das Großaquarium, gemeinsam mit Klein und Groß, feiern. Dabei ist alles, was zu einem Geburtstag gehört: Preisaktionen, spezielle kulinarische Geburtstagsköstlichkeiten wie Geburtstags-Cup- cakes von der lokalen Cupcake-Fee und ganz besondere Geschenke für die eigentlichen Stars: die Bewohner des Sea Life. Marty bekommt am Samstag, 7. Juli, feierlich seine Geburtstagstorte überreicht.

Es wird aber auch zurückgeblickt. Was verbindet die Besucher mit dem Sea-Life Speyer, was haben sie hier erlebt? Beiträge können an Sea-Life Speyer, Im Hafenbecken 5, 67346 Speyer oder per E-Mail an maxine.proba@sealife.de eingereicht werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018