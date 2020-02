Zum Jubiläum gibt’s rockige Chormusik

Speyer.Klassische Rocksongs, leidenschaftlicher Chorgesang und begeisterte Zuhörer – das sind die Zutaten zu einem Auftritt des Rockchors Speyer, der am Freitag und Sonntag, 20. und 22. März, Konzerte in der Stadthalle gibt. Auch die Presse kommt zu einem solchen Urteil: „Sehr beachtliche Show“, „außergewöhnlicher Chor der Extraklasse“ oder „die Stadthalle kochte“ ist in den Medien zu lesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auftritte des Rockchors bedeuten das dynamische Zusammenwirken von 80 hochmotivierten Chormitgliedern, einer Band aus professionellen Musikern sowie einer beeindruckenden Licht- und Tontechnik. Diese Elemente erzeugen eine energiegeladene Atmosphäre, die sich schnell aufs Publikum überträgt.

Songs von AC/DC und Coldplay

Der Rockchor hat sich klassischen Rocksongs verschrieben – vorwiegend aus den 1970ern und 1980ern. Chorleiter Joe Völker schreibt die anspruchsvollen und mehrstimmigen Arrangements für den Chor und die Band. Zuhörer können sich auf Songs von AC/DC, Coldplay, Meat Loaf, Queen oder den Scorpions freuen. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens gibt der Chor zwei Konzerte in der Stadthalle. Das Konzert am Sonntag, 22. März, ist bereits ausverkauft; für Freitag, 20. März, gibt es noch Karten. Der Einlass startet eine Stunde vor Beginn.

Zum Jubiläum wird Petra Erdtmann mit ihrer verzaubernden Querflöte bei einigen Songs Teil der Band sein. Schon 2015 und 2016 hatte ihr virtuoses Spiel spontane Beifallsstürme ausgelöst. zg

