Zum Oktoberfest rund 30 000 Gäste erwartet

Mannheim.Die weiß-blaue Saison steht vor der Tür: Denn am morgigen Freitag beginnt der Vorverkauf für das Oktoberfest. An insgesamt neun Veranstaltungstagen zwischen Freitag, 18. Oktober, und Samstag, 9. November, werden rund 30 000 Besucher die Party-Arena in der Mannheimer Theodor-Heuss-Anlage erneut in einen Hexenkessel der guten Laune verwandeln.

Die Ingredienzien hat Veranstalter Arno Kiegele zusammengestellt: „Wir freuen uns, dass alle Bands, die bereits im Vorjahr für eine hervorragende Stimmung gesorgt haben, uns ihre Zusage gegeben haben, auch in der kommenden Saison wieder nach Mannheim zu kommen. Wir eröffnen die Party am 18. Oktober mit dem traditionellen Faßbieranstich und der siebenköpfigen Formation ,Ois Easy’.“

Bereits jetzt haben die Stammkunden und Dauerbucher, die schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart ihre Plätze reservieren können, über 16 000 Tickets bestellt. Neu dabei ist, dass die Tickets digital zur Verfügung stehen und per Mobiltelefon einzeln an Freunde weiterverschickt werden können. Beim Einlass genügt es dann das „Handy-ticket“ vorzuzeigen, was diesen wesentlich beschleunigt und lange Schlangen vermeidet.

Frühlingsfest beim Maimarkt

Das gleiche Prozedere gilt auch für das Frühlingsfest, das am Samstag, 4. Mai, im Rahmen des Mannheimer Maimarkts stattfinden wird. Mit den Stimmungskanonen von „Frontal Party Pur“ ist auch hier eine Riesenparty garantiert.

Sause am Zehner-Tisch

Derweil liegt bei der Oktoberfestsause der günstigste Zehner-Tisch bei 220 Euro. Die weiteren Kategorien gliedern sich in Tische für bis zu zehn Personen im Außen-, Mitte- und Innenbereich in der sogenannten Schwemme und Tische in den Boxen auf, wo Schmankerlplatte und Parkplatzreservierung inklusive sind. In den exklusiven Boxen im siebten Himmel gibt es auf Bestellung ein Festmenü für acht Personen.

Infos und Reservierungen unter www.platzhirsch-events.de.

