Zum stillen Gebet geöffnet – aber nicht zur Besichtigung

Speyer.Überall auf der Welt steht das Osterfest unter gänzlich ungewöhnlichen Vorzeichen. Vielerorts ist keine gemeinsame Gottesdienstfeier möglich. Die wichtigsten Gottesdienste der Kar- und Osterwoche werden daher live aus dem Dom zu Speyer übertagen. Gläubige können über die Homepage www.dom-zu-speyer.de und des Bistums www.bistum-speyer.de mitfeiern.

In der Karwoche findet in den Kathedralkirchen weltweit auch die Chrisammesse statt. In dieser Feier werden die für die Sakramentenspendung benötigten heiligen Öle für das ganze Bistum durch den Bischof geweiht. In diesem Jahr wird die Chrisammesse am Gründonnerstag. 9. April, um 10 Uhr im Dom gefeiert und live übertragen. Die geweihten Öle werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Pfarreien gebracht.

Die heiligen drei Tage, das „Triduum Paschale“, beginnen mit der Messe vom letzten Abendmahl um 19.30 Uhr am Gründonnerstag mit Bischof Wiesemann. Im Anschluss an den Gottesdienst, der live übertragen wird, findet eine eucharistische Anbetung statt. Am Karfreitag, 10. April, wird um 10 Uhr die Kreuzwegandacht der Dompfarrei Pax Christi gesendet, die vorab aufgezeichnet wurde. Um 15 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens, der die Predigt hält. Dieser Gottesdienst wird ebenfalls live aus dem Dom übertragen. Am Karfreitag kann zwischen 11 und 13 und ab 17 Uhr im Dom die Beichte abgelegt werden. Mögliche Beichtorte sind die Katharinenkapelle, die vom südlichen Querhaus aus zugänglich ist, und die Krypta. Dort kann, jeweils unter Einhaltung des empfohlenen Abstands, ein Beichtgespräch geführt werden.

Die Feier der Auferstehung mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann beginnt am Samstag, 11. April, mit der Osternacht um 21 Uhr. Nach römischen Vorgaben wird es aber kein Osterfeuer geben. Die Osterkerze wird im Dom bereitet und entzündet. Dieser Gottesdienst zum Hauptfest des Kirchenjahres wird live aus dem Dom übertragen, um möglichst vielen Menschen eine Mitfeier an den Bildschirmen zu ermöglichen.

Am Ostersonntag, 12. April, feiert Bischof Wiesemann dann um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Dom, das ebenfalls live gestreamt wird. Am Ostermontag um 10 Uhr wird Weihbischof Otto Georgens die Messe im Karmel in Speyer feiern, ohne Liveübertragung.

Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der derzeitigen Sicherheitsvorschriften und in kleinster Besetzung statt. Die musikalische Gestaltung übernehmen Domkapellmeister Markus Melchiori und Domorganist Markus Eichenlaub.

Individuelles Gebet ist möglich

Der Speyerer Dom steht derzeit und voraussichtlich auch in der Karwoche und an den Ostertagen zum persönlichen Gebet offen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 7.30 bis 19 Uhr.

Während der Aufzeichnung von Gottesdiensten, inklusive eines Zeitraumes von etwa einer halben Stunde vor und nach der Feier, ist der Dom für den Publikumsverkehr geschlossen. Beim Betreten gelten wichtige Verhaltensregeln, die vor Ort angeschlagen sind. Unter deren Einhaltung bietet der Dom Platz genug für einen sicheren Aufenthalt.

Wer den Dom nicht betreten kann oder möchte, der kann sein Gebetsanliegen übrigens auch per E-Mail an info@dom-zu-speyer.de übersenden.

Das Dom-Team schreibt die Bittgesuche dann auf, hängt sie an die Anliegenwand im Dom und gibt sie an eine der Schwesterngemeinschaften in Speyer weiter, die dann die Anliegen der Gläubigen weiter vor Gott tragen sollen. is

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020