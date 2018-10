Zum Totlachen oder todtraurig

Speyer.Die beiden Speyerer Protagonisten Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann erinnern an den großen Satiriker und Lyriker Robert Gernhardt und gewähren uns Einblicke in dessen Werk.

Lehmann wird mit Klarinette und Saxophon den rezitierenden und kommentierenden Herschel begleiten. Die Vorstellung des Zimmertheaters „Die Tiefe des Wörthersees“ findet am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Flachsgasse 3, Im Kulturhof, statt. Ob sie zum Totlachen sind oder todtraurig, immer sind die Texte Robert Gernhardts auf der Seite des Lebens. Ihm zu Ehren gestalten die Lokalmatadore einen kongenialen Abend. Im Dezember 2017 wäre Robert Gernhardt, der Satiriker und Lyriker, dieser Meister der Form und literarische Stimmenimitator, 80 Jahre alt geworden.

Gernhardt wurde am 13. Dezember 1937 in Reval, heute Tallinn (Estland), geboren. Berühmt wurde er als Redakteur von Pardon und Gründer von Titanic, seine späte Lyrik rückt ihn unter die großen Autoren des 20. Jahrhunderts. Mit 68 Jahren starb er in Frankfurt am Main an Krebs, bis zum Ende voll literarischen Trotzes gegen das sinnlose Schicksal. zg

