Zusammenhalt für den Klimaschutz

Speyer.Die bundesweite Kampagne „Pulse of Europe“ zur Europawahl am 26. Mai steht unter dem Motto „Freiheit – Frieden – Zusammenhalt“. Zu „Freiheit“ und „Frieden“ liefen in der Domstadt bereits gut besuchte Veranstaltungen im März und April.

Jetzt wollen Vertreter der Stadt, der Kirchen und der Bürger am Sonntag, 5. Mai, von 14 bis 15 Uhr am Altpörtel die Wichtigkeit eines gemeinsamen Handelns unterstreichen und ladten die Bürger dazu ein.

Wie es in der Ankündigung heißt, seien Klimawandel, Sicherheit und Migration die großen Herausforderungen unserer Zeit, die sich nur durch Zusammenhalt aller gesellschaftlichen Gruppen bewältigen lassen.

Derzeit gewinnen populistische Parteien immer mehr Zuspruch, die auf Nationalismus und Spaltung setzen. Europa sei nicht perfekt, aber nur gemeinsam könne man es besser machen, getreu dem europäischen Leitspruch „In Vielfalt geeint“, so die Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.05.2019