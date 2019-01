Zuschuss für bezahlbares Wohnen

Speyer.Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS) erhält ein Darlehen von einer knappen Million Euro, das aufgrund eines Tilgungszuschusses von rund 200 000 Euro nicht komplett zurückgezahlt werden muss. Im Gegenzug sind die zehn geförderten Wohnungen, die neben 20 weiteren am Priesterseminar entstehen, für mindestens 15 Jahre zweckgebunden.

Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen überreichte gemeinsam mit Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), einen Förderbescheid an den Vorstand der GBS, heißt es in einer Pressemitteilung.

7 Euro pro Quadratmeter

Die Mieten der Wohnungen dürfen in diesem Zeitraum 7 Euro pro Monat und Quadratmeter nicht übersteigen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag im vergangenen Jahr in Speyer laut Statistischem Landesamt bei 8,88 Euro, womit die Domstadt zu den teuersten Städten des Landes zählt.

„Bezahlbares und bedarfsgerechtes Wohnen für alle Menschen ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Eine engagierte soziale Wohnungspolitik ist da unerlässlich. Kernstück bildet in Rheinland-Pfalz die soziale Wohnraumförderung“, sagte Doris Ahnen.

„Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum für die Speyerer zu schaffen, verfolgt die GBS schon seit 100 Jahren. Die guten Förderprogramme ermöglichen es uns erstmals seit 30 Jahren, wieder preisgebundene Wohnungen anzubieten“, erläuterte Vorstandsmitglied Michael Schurich. Auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler äußerte sich bei der Förderbescheidübergabe während der Grundsteinlegung zur Wohnungsmarktsituation in ihrer Heimatstadt: „Der Wohnungsmarkt in Speyer ist nach wie vor sehr angespannt. Insofern zählt die Schaffung von Wohnraum in einem preislich moderaten Segment zu den großen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben.“ zg

