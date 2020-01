Zwangsarbeit im Fokus

Speyer.Im Saal der jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, Am Weidenberg 3, findet am Montag, 27. Januar, 18 Uhr, die öffentliche Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema: „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“.

Die Einladung zitiert aus der Proklamation des Bundespräsidenten Dr. Roman Herzog zum Gedenktag vom 3. Januar 1996: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist wichtig, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

Die Gestaltung der Feier übernehmen Schüler des Nikolaus-von-Weis, Edith-Stein- und Hans-Purrmann-Gymnasiums und der Edith-Stein-Realschule. Die musikalische Gestaltung liegt bei Musikern des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums.

Am Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, referiert Katrin Hopstock (ehemals Stadtarchiv) zum Thema: „Zwangsarbeit in Speyer, 1940-1945.“ Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr, ein Konzert mit dem Titel: „Musik gegen das Vergessen“. Das Ensemble La Rosa Enflorece (Almut-Maie Fingerle, Almut Werner, Daniel Spektor, Johannes Vogt) präsentiert unter anderem Musik von Salomone Rossi, Alfred Cahn, Hirsch Glik, Rudi Goguel, sefardischen Juden, jiddische Lieder und Lieder von Zwangsarbeitern. zg

Info: Weitere Informationen bei der katholischen Erwachsenenbildung der Diözese Speyer, Telefon 06232/10 21 80, E-Mail keb@bistum-speyer.de

