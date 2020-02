Zwei Speyerer, die die Kunstwelt eroberten

Speyer.Der eine feierte bereits kürzlich seinen 80. Geburtstag, der andere begeht sein 70. Wiegenfest am heutigen Freitag, 28. Februar. Was beide Jubilare verbindet, ist ihr Geburtsort Speyer und eine internationale Karriere als Künstler. Wolf Spitzer, der 80 Jahre alt wurde und in seiner Geburtsstadt fest verwurzelt ist, hat sich Zeit seines Lebens mit großem Erfolg als freischaffender Bildhauer

...