„Zweifelhafter Charakter“

Ausschuss für Technik und Umwelt

„Da besteht großes Konfliktpotenzial“

Das Auerberg-Sportbad und die Situation in der Buchener Straße in Walldürn standen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Vordergrund. Walldürn. Eine kurzweilige Sitzung erlebten die Walldürner Mitglieder des ...