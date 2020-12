Speyer.Die Feuerwehr Speyer befindet sich in Schutzstufe 4.1 – das bedeutet, dass am Standort der Feuerwehr in der Viehtriftstraße neben einem Löschfahrzeug für den Brandschutz zusätzlich auch eine Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug stationiert sind. Außerdem können dort nun 24 Stunden am Tag Alarme ausgelöst werden, sodass die Wehr verstärkt ausrückt. Die Stadtverwaltung hat die Anwohner für den Fall erhöhter Lärmbelastung um Verständnis gebeten. Bild: Stadt

