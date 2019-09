Startseite nur lokale Werbung

Serie Nachhaltigkeit: Unverpackt-Laden in Mannheim

Verpackungsfrei durchs Leben

Mitgebrachten Behälter auf die Waage stellen, neues Produkt abfüllen, Schraubverschluss drauf und ab an die Kasse. So funktioniert das Konzept des Unverpackt-Ladens „Eddie's verpackungsfrei einkaufen“ in Mannheim.