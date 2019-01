Comeback von Adler-Stürmer Marcel Goc rückt näher

Mannheim.Die Adler Mannheim dürfen auf die baldige Rückkehr von Marcel Goc hoffen. Der Mittelstürmer, der sich Ende Oktober beim Sieg gegen Straubing einen Bruch der Kniescheibe zugezogen hatte, ist ins Mannschaftstraining des DEL-Spitzenreiters zurückgekehrt. "Wann ich wieder spielen kann, hängt davon ab, wie das Knie in der nächsten Woche auf die Belastung reagiert", erklärte der 35-Jährige, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Februar 2018 in Pyeongchang als Kapitän zur olympischen Silbermedaille geführt hatte. Ein Einsatz am Wochenende ist ausgeschlossen, in den Partien bei den Straubing Tigers (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen die Krefeld Pinguine (Sonntag, 14 Uhr/SAP Arena) kann Trainer Pavel Gross allerdings wieder auf Ersatztorhüter Mirko Pantkowski, Verteidiger Janik Möser und Stürmer Nico Krämmer setzen. Eine schlechte Nachricht mussten die Adler am Mittwoch allerdings auch verkraften: Moritz Seider fällt fünf Wochen lang aus. Der 17-jährige Verteidiger zog sich vor zwei Wochen beim 6:2-Heimsieg gegen die Eisbären Berlin eine Schulterverletzung zu, die konservativ behandelt wird.