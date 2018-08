„40 Punkte werden schon schwer genug“

Anzeige

Noch entschiedener als der Trainer tritt Martin Michelbach, Sportlicher Leiter der Messestädter, auf die Euphorie-Bremse: „Gab es mit dem FV Lauda in der vergangenen Saison eigentlich nur eine richtig dominierende Mannschaft, so ist die Landesliga heuer mit Gommersdorf, Neckarelz, Oberwittstadt und FV Mosbach in der Spitzengruppe doch einiges stärker geworden. Für uns wäre es vermessen, sich an diesen Top-Teams zu orientieren. Für uns gibt es eine klare Zielsetzung, und die heißt, dass wir ,mit unten’ nichts zu tun zu haben wollen. Alles andere wäre in dieser top besetzten Liga utopisch. Wir müssen uns alles wieder neu hart erarbeiten und so schnell wie möglich 40 Punkte einfahren, alles andere ist uninteressant. Das wird schon schwierig genug. Was im letzten Jahr war, zählt nicht mehr.“

Tatsächlich eilt dem SV Königshofen der Ruf voraus, sich seine Erfolge hart zu erarbeiten. Diese Einschätzung spiegeln auch die nach Toren durchweg knappen Erfolge wider. Ein 6:0-Schützenfest beim TSV Buchen im Frühjahr war da schon ein eher ungewöhnlicher „Ausreißer“, ebenso wie die beiden klaren Niederlagen gegen den FV Mosbach (1:5 und 0:4), die einem noch besseren Abschneiden im Wege standen. Auf jeden Fall ist dem SV Königshofen zuzutrauen, dass er die nötigen Punkte zum Klassenerhalt wieder rasch einfährt, und das, obwohl Top-Torjäger Ali Karsli nicht mehr zur Verfügung steht. Der SVK gefällt sich im übrigen auch als Favoritenschreck – zuletzt gezeigt mit dem 3:0-Sieg beim späteren Meister Lauda.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018