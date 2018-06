64 Live-Spiele, Talkrunden und Reportagen

Anzeige

Berlin.Die Fußball-Fans freuen sich auf spannende Spiele, die TV-Sender auf hohe Quoten. Die Weltmeisterschaft in Russland ist auch medial ein Höhepunkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo sind die Spiele in den nächsten Wochen zu sehen?

ARD und ZDF haben sich wieder die WM-Rechte gesichert und zeigen alle 64 Spiele live. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben aber auch Sub-Lizenzen an Sky verkauft. 25 Partien zeigt der Pay-TV-Sender für seine Kunden.

Wer zeigt welche Spiele? Gibt es einen besonderen Rhythmus?

Die TV-WM beginnt am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien im Ersten. Die ARD überträgt auch die drei Partien am Freitag, anschließend beginnt das Wechselspiel der 48 Vorrundenpartien. Das erste deutsche Spiel am Sonntag gegen Mexiko zeigt das ZDF, ebenso die Begegnung gegen Südkorea (27. Juni). Die ARD darf das zweite Vorrunden-Spiel gegen Schweden am 23. Juni übertragen. In der K.o.-Phase überträgt das Erste ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit Deutschland, das ZDF ein mögliches Viertelfinale sowie das Endspiel.